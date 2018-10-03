Забыли об инвалидах: прокуратура требует сделать пандусы на станции метро «Юнгородок»

3 Окт. 16:20 2018-10-03T16:20:29+03:00

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Прокуратура Промышленного района Самары наведалась с проверкой на станцию метро «Юнгородок». Как выяснилось, о маломобильных гражданах там позаботились плохо: переходы не оборудованы пандусами, а у касс нет усилителя звука.

Сотрудники надзорного ведомства потребовали от директора МП «Самарский метрополитен» устранить выявленные нарушения. Акт прокурорского реагирования все еще находится на рассмотрении. Также прокуратура района направила материалы проверки в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области для возбуждения административных дел в отношении предприятия и его директора по статье «Уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур».