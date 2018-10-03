Главы четырех министерств Самарской области лишились приставки «врио»

3 Окт. 16:34 2018-10-03T16:34:40+03:00

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В правительстве Самарской области продолжается время перемен. К заместителю председателя кабинета министров Александру Фетисову, который на днях избавился от приставки «врио», добавились еще несколько чиновников.

Так, теперь без приставки «врио» работают министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова, министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина, министр управления финансами Андрей Прямилов и министр имущественных отношений Сергей Черепанов. Информация об этом размещена на сайте правительства Самарской области. Отметим, что обновление кабинета министров глава региона Дмитрий Азаров планирует провести до конца октября.

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