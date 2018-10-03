Поссорилась со сверстниками: в Тольятти школьница оказалась в больнице после урока физкультуры

3 Окт. 17:59 2018-10-03T18:02:39+03:00

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В Тольятти ученица одной из школ Автозаводского района получила серьезную травму во время урока физкультуры. При этом пострадала 12-летняя девочка вовсе не из-за неправильного выполнения какого-либо упражения. Информация об этом появилась в социальныъ сетях и очень заинтересовала прокуроров.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по факту случившегося. Как оказалось, 20 сентября между школьницей и двумя ее сверстниками на уроке произошел конфликт. Именно в результате него она получила ушиб пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза. Девочке понадобилась помощь медиков и лечение.

По мнению прокуроров, ответсвенным за произошедшее является учитель физкультуры. Он не уследил за своими учениками. В связи с этим в адрес директора школы было внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.