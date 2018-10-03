2018-10-03T18:37:32+03:00
Общество

Железнодорожный район Самары освободили от 7 незаконных стоянок

Одну парковку пришлось сносить дважды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все 7 незаконных парковок "приговорили" к сносуВсе 7 незаконных парковок "приговорили" к сносуФото: Соцсети
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В Самаре продолжается активная борьба с незаконными автомобильными стоянками. К примеру, в Железнодорожном районе города обнаружились целых семь нелегальных парковок. Всех их "приговорили" к сносу.

Так, по требованию и под надзором прокуратуры района были ликвидированы стоянки на улице Спортивной, 17; на улице Братьев Коростелевых, 17А; на улице Владимирской, 29Б; на пересечении проспекта Карла Маркса, 49-55 и улицы Тверской, 136; на проспекте Карла Маркса, 126Б; на улице 1-ой Белорецкой, 155; на улице Дзержинского, 27Б.

Отметим, что далеко не везде владельцы нелегальных парковок смирились с таким решением. На улице Владимирской, 29Б стоянка появилась повторно, но и ее снесли. В настоящее время прокуратура района продолжает искать незаконные стоянки и ликвидировать их.

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