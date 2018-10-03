Педагог из Южного города не попала в число финалистов конкурса «Учитель года России – 2018»

3 Окт. 19:22 2018-10-03T19:22:45+03:00

Зато Екатерину Балькину уже признали лучшим педагогом Самарской области

Изменить размер текста: A A

В среду, 3 октября, в Санкт-Петербурге подвели итоги второго очного тура федерального этапа конкурса «Учитель года России – 2018». До этого этапа дошли 15 педагогов из 85. Им пришлось пройти три испытания, по итогам которых были выбраны 5 призеров.

На этом конкурсе Самарскую область представляла 31-летняя учительница информатики из образовательного центра «Южный город» Екатерина Балькина, которая работает под началом Владимира Кильдюшкина, вошедшего в 2013 году в пятерку лучших педагогов по стране. Она стала победительницей регионального конкурса. К сожалению, пробиться в число финалистов федерального этапа ей не удалось.

Теперь за звание лучшего учителя года предстоит сразиться пяти педагогам из Грозного, Москвы, Пскова, Брянска и Химок. Итоги конкурса подведут 5 октября.

Как выступали самарские педагоги на всероссийском конкурсе "Учитель года":

2011 год: Алексей Осипов, учитель физической культуры школы №16 имени Н.Ф. Семизорова г. Тольятти - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2013 год: Владимир Кильдюшкин, учитель истории и обществознания школы №121 - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2014 год: Алексей Фоломкин, учитель информатики школы в селе Ягодное - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана

2015 год: Сергей Кочережко, учитель истории и обществознания гимназии №1 - абсолютный победитель конкурса, единственный в самарской истории.

2016 год: Анжелика Зимина, учительница русского языка и литературы из ГБОУ СОШ №14 г. Сызрань - вошла в 15 лауреатов конкурса.

2017 год: Владимир Пономаренко, учитель математики из школы №132 - вошел в пятерку победителей конкурса, обладателей Малого хрустального пеликана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Педагог из Самары вошел в пятерку лучших учителей России

Математик из школы №132 Владимир Пономаренко дошел до финала «Учитель года России»-2017 (подробности)

Самарский преподаватель истории Сергей Кочережко стал абсолютным победителем конкурса "Учитель года России"

5 октября в Государственном кремлевском дворце объявили имя главного победителя конкурса «Учитель года России 2015». (далее)

Учитель года - 2015 Сергей Кочережко: "Посвящаю свою победу маме, жене и дочке"

Позавчера, 5 октября в Государственном Кремлевском дворце объявили имя победителя конкурса «Учитель года России - 2015». (далее)

«Учитель года – 2015» Сергей Кочережко: Читаем с дочкой «Онегина» и слушаем Моцарта

13 октября лучший педагог страны, преподаватель истории и обществознания гимназии № 1 прилетел в Самару (далее)

Конкурс «Учитель года России -2016» впервые собрал в Самаре участников из всех 85 регионов страны

Следующие десять дней в Самаре можно назвать праздником Педагогического мастерства. (далее)

Всероссийский конкурс "Учитель года-2016" в Самаре: Кабардино-Балкария танцует удж, а Волгоград разжигает олимпийский огонь

Сильнейшие педагоги страны провели открытые уроки в Самаре (далее)

В Самаре на двух этапах Всероссийского конкурса "Учитель года" определились 15 лучших педагогов

В Самаре из 85-ти выбрали 15 сильнейших педагогов России. (далее)