2018-10-03T19:49:05+03:00
Общество

Почтальонов в Самарской области научат оказывать первую помощь

Также сотрудники почты будут информировать жителей о периодах диспансеризации и мерах профилактики заболеваний
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока почтальоны будут заниматься медицинским просвещением жителей Кинель-Черкасского районаПока почтальоны будут заниматься медицинским просвещением жителей Кинель-Черкасского районаФото: Архив "КП"
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Самарский филиал "Почты России" и министерство здравоохранения региона подписали соглашение о сотрудничестве, направленное в первую очередь на оказание помощи пожилым людям. Его реализация начнется с Кинель-Черкасского района, в котором сейчас проживают почти 45 тысяч человек, в том числе более 10 тысяч пенсионеров.

В рамках этого соглашения 80 почтальонов и 26 начальников отделений обучат основам здорового образа жизни и оказания первой медицинской помощи. Кроме того, сотрудники почты будут проводить опрос населения, находить одиноких людей или тех, кто нуждается в помощи, и передавать эту информацию в медучреждения. Также почтальоны будут рассказывать жителям района о датах проведения медицинских осмотров и диспансеризации, о мерах профилактики различных заболеваний и помогать записываться на прием к врачу через интернет. Помимо этого, сотрудники почты будут раздавать все необходимые памятки и буклеты.

Как отмечают в областном правительстве, в дальнейшем такую систему планируется ввести во всех сельских поселениях региона.

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