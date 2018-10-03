2018-10-03T20:22:31+03:00
Общество

Энергетикам поручили активнее подавать тепло в дома жителей Кировского и Советского районов Самары

Также в числе отстающих - Октябрьский район. Там нужно нарастить темпы в части отопления соцучреждений
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас отопление дали уже более чем в 3 тысячах домов СамарыСейчас отопление дали уже более чем в 3 тысячах домов СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На этой неделе в Самаре официально стартовал отопительный сезон. Как отмечают в администрации города, энергетики взяли довольно высокий темп подачи тепла. Если вчера, 2 октября, тепло поступало в каждый пятый дом, то сегодня, 3 октября, горячим батареям радуется уже треть жителей многоквартирных домов. В настоящее время тепло есть в более чем 3 тысячах домов. В течение ближайших 10 дней власти города обещают обеспечить теплом уже все 10260 домов.

Что касается соцобъектов, то сейчас отапливаются уже 175 из 288 медучреждений (более 60%); 353 образовательных учреждения из 636 (55,5%). В том числе обогреваются 2/3 школ и детских садов. Помимо этого, тепло уже есть в трети спортивных объектов - 29 зданий из 90 (32,2%) и в каждом четвертом учреждении культуры - 35 объектов из 143 (24,5%).

В настоящее время по запуску тепла лидируют: Ленинский район - отапливается 64% домов и 67% учреждений соцсферы, а также Куйбышевский и Железнодорожный - к теплу подключены от 60% до 65% объектов соцсферы.

А вот в Кировском, Советском и Октябрьском районах энергетикам поручили наращивать темпы подачи тепла. В первых двух районах нучно усилиться в части отопления жилых домов, а в третьем - в части отопления соцучреждений.

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