2018-10-03T21:28:36+03:00
Общество

Сотрудника районной администрации наказали за игнорирование жителя Самары

Чиновнику назначили штраф в 5 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудник администрации Советского района больше месяца игнорировал обращение горожанинаСотрудник администрации Советского района больше месяца игнорировал обращение горожанинаФото: Яндекс.Карты
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В Самаре сотрудника администрации Советского района привлекли к ответственности за волокиту при рассмотрении обращения местного жителя. Самарец подал письменное заявление в отдел потребительского рынка 21 июня этого года, но ответа так и не дождался.

Игнорирование жителя Самары стало поводом для прокурорской проверки. Только после ее начала районная администрация соизволила дать свой ответ. Сделано это было на 39 день после регистрации обращения, что является нарушением федерального закона.

В связи с этим прокурор района возбудил в отношении начальника отдела потребительского рынка Олега Шакина административное дело по статье "Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан". На минувшей неделе суд признал чиновника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.

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