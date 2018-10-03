2018-10-03T22:05:35+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» обыграла «Торпедо» со счетом 4:1

Эта победа стала подарком на день рождения главного тренера тольяттинцев Анатолия Емелина
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В среду, 3 октября, в Тольятти прошел очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ - Кубок Шелкового пути. На льду «Лада-Арены» встречались местная команда «Лада» и «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Эта игра совпала с днями рождения главного тренера тольяттинцев Анатолия Емелина и одного из его ассистентов Александра Нестерова, поэтому команда не могла не преподнести им подарок - победу в матче.

«Лада» вышла вперед уже на 4 минуте матча. После передачи Александра Панкова шайбу в ворота противника отправил Виктор Постников. Потом его успех повторил Дмитрий Возовик. Третье очко уже во втором периоде тольяттинцам принес Игорь Бондырев. На 36 минуте свою первую шайбу за «Ладу» забросил защитник Георгий Бердюков, который недавно присоединился к команде. Забить гостям тольяттинцы дали только в заключительном периоде. На 52 минуте матча одну шайбу отыграл Андрей Белозеров. Финальная сирена зафиксировала победу «Лады» со счетом 4:1.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующую игру команда проведет также дома. Матч состоится в пятницу, 5 октября, в 19:00. Противником тольяттинцев станет «Химик» из Воскресенска.

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