2018-10-04T08:36:25+03:00
Спорт

Защитник Степан Захарчук покинул ХК ЦСК ВВС

За самарский клуб хоккеист в этом сезоне провел всего 6 матчей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС покинул звездный игрок – 31-летний защитник Степан Захарчук. В среду, 3 октября, он провел последнюю игру в составе «летчиков». На днях хоккеист получил приглашение выступать за владивостокский «Адмирал». Это клуб Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба ЦСК ВВС.

Напомним, что Степан Захарчук пополнил ряды самарской команды в начале сентября этого года. Он выступал за «летчиков» всего около месяца. За это время он принял участие в 6 матчах, в которых отличился 2 голами, 2 передачами и 30 бросками в створ ворот соперника. Отметим, что это было второе пришествие Степана Захарчука в ЦСК ВВС. В 2004/05 - 2007/08 он выступал за команду мастеров ЦСК ВВС. В ее составе он провел 162 матча, набрал 42 очка (10 голов + 32 передачи) и заработал 386 минут штрафа.

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