В Самарской области полицейские нашли в сейфе у селянина обрез и охотничье ружье

4 Окт. 09:28 2018-10-04T09:28:15+03:00

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В Самарской области продолжается борьба с незаконным оборотом оружия. Недавно в рамках оперативных мероприятий правоохранители нагрянули с обыском к 47-летнему жителю села Обшаровка. В его доме стражи порядка нашли обрез, охотничье ружье и бездымный порох, которые он незаконно хранил в сейфе.

По словам мужчины, оружие и порох ему достались после смерти отца. О том, что хранить их у себя дома нельзя, он знал, но все равно пошел на преступление. Также мужчина признался, что обрез сделал сам в конце 2014 года, отпилив при помощи ножовки часть ствола и приклад у одного из ружей. Обрез ему нужен был на случай, если понадобится обороняться от кого-нибудь. Правоохранители изъяли у мужчины оружие и порох и отправили все это на экспертизу, которая показала, что обрез и охотничье ружье пригодны для стрельбы, а порох является взрывчатым веществом метательного действия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении селянина были возбуждены два уголовных дела по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Кроме того, мужчину оштрафовали за незаконное хранение оружия.