В Самаре начали судить отца-поджигателя, обвиняемого в гибели троих детей

4 Окт. 09:44 2018-10-04T10:08:37+03:00

В селе Лозовка мужчина поджег дом после ссоры с женой. Погибли трое маленьких детей Фото: Михаил ГОРЮНОВ

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В четверг, 4 октября, в Самарском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 26-летнего жителя села Лозовка - отца семерых детей. Мужчину обвиняют в убийстве троих малолетних детей и в покушении на убийство еще двоих детей и супруги.

Напомним, трагедия разыгралась вечером 14 февраля этого года в одной из квартир одноэтажного дома на улице Специалистов в селе Лозовка Кинель-Черкасского района. В тот день там произошел пожар, после тушения которого были обнаружены тела 2-летнего мальчика, а также 4-месячных мальчика и девочки. Как установили правоохранители, это был поджог, и, что самое страшное, совершил его отец семейства.

Мужчина в День всех влюбленных изрядно принял на грудь и поссорился со своей супругой из-за постоянной нехватки денег. После этого он решил убить ее и своих детей. Как он впоследствии рассказал следователям, он зажег спичку, бросил ее на подушку и, испугавшись, убежал. В результате случившегося трое его детей погибли, еще двое смогли самостоятельно выбежать из горящей квартиры, а женщине помогли выбраться соседи. Что касается еще двоих детей, то их в момент пожара в доме не было.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» прокурор Елена Снегирь, мужчина свою вину признает. Сейчас он находится под стражей. Что касается его жены, то она вместе с выжившими детьми находится в социально-реабилитационном центре. Ее состояние удовлетворительное.

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