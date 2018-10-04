2018-10-04T10:12:10+03:00
Спорт

ЦСК ВВС уступил казахстанской «Сарыарке» в регулярном чемпионате ВХЛ

Матч в Самаре закончился со счетом 1:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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Хоккеисты ЦСК ВВС в среду, 3 октября, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути принимали на своем льду карагандинскую «Сарыарку». Матч закончился поражением волжан 1:2, сообщает пресс-служба ЦСК ВВС.

В основное время определить победителя не удалось. На гол игрока ЦСК ВВС Набибуллина во втором периоде «Сарыарка» ответила точным выстрелом Ломако в третьем отрезке матча. В итоге победитель определился только в серии буллитов. Там удача была на стороне гостей, которые увезли из Самары 2 очка. ЦСК ВВС досталось 1 очко.

- Игра прошла для нас очень напряжённо. Надо отдать должное всей команде. Ребята играли отлично, - сказал после матча вратарь «летчиков» Андрей Макаров. - Потратили много сил сегодня, не реализовали свои моменты. Впрочем, заработали одно очко. Жаль, конечно, что в серии буллитов, как говорится, не подтащил где нужно. Обидно.

Эти ошибки надо разобрать, чтобы не допускать их в дальнейшем, и готовиться дальше.

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