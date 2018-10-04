2018-10-04T12:23:50+03:00
Экономика

Президент «АКОМ» получил награду Министерства промышленности РФ

Группа компаний - лидер не только по производству, но и по экспертным поставкам и локализациям
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
ГК «АКОМ» является лидером не только по производству в своей отраслиГК «АКОМ» является лидером не только по производству в своей отрасли
Изменить размер текста:

3-5 октября компания «АКОМ» принимает участие в XI международной выставке-форуме "Автопром. Автокомпоненты" в г.Тольятти. Это мероприятие уже много лет является площадкой для диалога производителей автомобилей, автомобильных компонентов и представителей органов власти, курирующих развитие автопрома.

Группа компаний «АКОМ» - лидер по производству аккумуляторных батарей в России и крупнейший поставщик на конвейеры в РФ мировых автопроизводителей - постоянный участник выставки. В экспозиции представлена вся линейка продукции завода, в том числе новейшие аккумуляторы, соответствующие мировым стандартам качества: «АКОМ+ EFB», «AGM», «РУСБАТ» и «РУСБАТ+».

Выставка началась с пленарного заседания на тему «Автомобильная промышленность России: перспективы и пути развития», на котором Президент АО ГК «АКОМ» Н.М.Игнатьев выступил с докладом о новых направлениях развития компании. Пройдя за короткий срок успешный путь от сборочного производства к Корпорации энергетических решений, «АКОМ» успешно участвует в проектах, связанных с такими инновационными продуктами как: высокотехнологичные аккумуляторы EFB, AGM, GEL; литий-ионные накопители энергии; промышленные аккумуляторы. Продукция «АКОМ» успешно конкурирует с зарубежными аналогами, сохраняя высокое качество при более низкой цене.

Сегодня ГК «АКОМ» является лидером не только по производству в своей отрасли. Это и экспортные поставки (70% в отрасли), и локализация (свыше 90%), и активная работа с инструментами государственной поддержки (сотрудничество с Фондом развития промышленности, Российским экспортным центром, реализация госпрограмм по импортозамещению и производительности труда). Положительный пример «АКОМа» был неоднократно подчеркнут участниками заседания. И закономерным итогом стало награждение Президента компании Н.М.Игнатьева Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли России - за значительный вклад в развитие отечественного машиностроения. Награду торжественно вручил заместитель главы областного минпрома О.Н. Жадаев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет