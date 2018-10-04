Президент «АКОМ» получил награду Министерства промышленности РФ

4 Окт. 10:31 2018-10-04T12:23:50+03:00

ГК «АКОМ» является лидером не только по производству в своей отрасли

Группа компаний - лидер не только по производству, но и по экспертным поставкам и локализациям

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3-5 октября компания «АКОМ» принимает участие в XI международной выставке-форуме "Автопром. Автокомпоненты" в г.Тольятти. Это мероприятие уже много лет является площадкой для диалога производителей автомобилей, автомобильных компонентов и представителей органов власти, курирующих развитие автопрома.

Группа компаний «АКОМ» - лидер по производству аккумуляторных батарей в России и крупнейший поставщик на конвейеры в РФ мировых автопроизводителей - постоянный участник выставки. В экспозиции представлена вся линейка продукции завода, в том числе новейшие аккумуляторы, соответствующие мировым стандартам качества: «АКОМ+ EFB», «AGM», «РУСБАТ» и «РУСБАТ+».

Выставка началась с пленарного заседания на тему «Автомобильная промышленность России: перспективы и пути развития», на котором Президент АО ГК «АКОМ» Н.М.Игнатьев выступил с докладом о новых направлениях развития компании. Пройдя за короткий срок успешный путь от сборочного производства к Корпорации энергетических решений, «АКОМ» успешно участвует в проектах, связанных с такими инновационными продуктами как: высокотехнологичные аккумуляторы EFB, AGM, GEL; литий-ионные накопители энергии; промышленные аккумуляторы. Продукция «АКОМ» успешно конкурирует с зарубежными аналогами, сохраняя высокое качество при более низкой цене.

Сегодня ГК «АКОМ» является лидером не только по производству в своей отрасли. Это и экспортные поставки (70% в отрасли), и локализация (свыше 90%), и активная работа с инструментами государственной поддержки (сотрудничество с Фондом развития промышленности, Российским экспортным центром, реализация госпрограмм по импортозамещению и производительности труда). Положительный пример «АКОМа» был неоднократно подчеркнут участниками заседания. И закономерным итогом стало награждение Президента компании Н.М.Игнатьева Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли России - за значительный вклад в развитие отечественного машиностроения. Награду торжественно вручил заместитель главы областного минпрома О.Н. Жадаев.