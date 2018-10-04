2018-10-04T10:51:01+03:00
Общество

Мать, оставившая годовалого сына на Алексеевских озерах, рассказала, почему сделала это

Женщина снялась в ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале и объяснила свой поступок
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина утверждает, что она не бросала своего ребенкаЖенщина утверждает, что она не бросала своего ребенкаФото: Скриншот с видео
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Самара вновь «засветилась» на федеральном канале. На этот раз под прицел видеокамер попала история 36-летней самарчанки Анны Григорьевой, которая оставила своего годовалого сына в коляске на Алексеевских озерах.

Напомним, ЧП произошло 21 сентября. Ребенка обнаружил житель Кинеля и отвез его в полицию. Стражи порядка передали малыша медикам скорой помощи и начали искать его мать. Вскоре их поиски увенчались успехом. Как оказалось, малыша бросила мать четверых детей, которая имеет за плечами несколько судимостей.

Женщина уверена, что местные СМИ преподнесли ее историю в неверном свете, поэтому решила поехать в Москву и рассказать, как все было на самом деле. В среду, 3 октября, в эфире передачи «Мужское/Женское» на Первом канале самарчанка поведала, что не бросала своего сына Диму. По ее словам, незадолго до случившегося ее выселили из съемного жилья, и она, оставив ребенка знакомым, которые живут в районе озер, поехала в Самару искать новую квартиру. Когда она вернулась обратно, то узнала, что ее сына забрали органы опеки и попечительства. Сейчас Дима находится в реабилитационном центре в Самаре. Своего ребенка она до сих пор не видела. Как утверждает женщина, она уже не раз пыталась его навестить, но ее не пускают к нему под разными предлогами.

Как выяснилось, у женщины, включая Диму, четверо детей: 18-летняя дочь, средний ребенок, в отношении которого ее лишили родительских прав, и 3-летняя дочка.

Отметим, что по факту произошедшего правоохранители возбудили в отношении Анны Григорьевой уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Женщину могут лишить родительских прав. К слову, эта история не оставила равнодушными многих людей. Так, одна из семей, которая уже имеет трое детей, решила усыновить Диму.

Самарчанка объяснила на Первом канале, почему оставила своего годовалого сына на Алексеевских озерах .Ток-шоу "Мужское/Женское"

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