Мать, оставившая годовалого сына на Алексеевских озерах, рассказала, почему сделала это

4 Окт. 10:50 2018-10-04T10:51:01+03:00

Женщина утверждает, что она не бросала своего ребенка Фото: Скриншот с видео

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Самара вновь «засветилась» на федеральном канале. На этот раз под прицел видеокамер попала история 36-летней самарчанки Анны Григорьевой, которая оставила своего годовалого сына в коляске на Алексеевских озерах.

Напомним, ЧП произошло 21 сентября. Ребенка обнаружил житель Кинеля и отвез его в полицию. Стражи порядка передали малыша медикам скорой помощи и начали искать его мать. Вскоре их поиски увенчались успехом. Как оказалось, малыша бросила мать четверых детей, которая имеет за плечами несколько судимостей.

Женщина уверена, что местные СМИ преподнесли ее историю в неверном свете, поэтому решила поехать в Москву и рассказать, как все было на самом деле. В среду, 3 октября, в эфире передачи «Мужское/Женское» на Первом канале самарчанка поведала, что не бросала своего сына Диму. По ее словам, незадолго до случившегося ее выселили из съемного жилья, и она, оставив ребенка знакомым, которые живут в районе озер, поехала в Самару искать новую квартиру. Когда она вернулась обратно, то узнала, что ее сына забрали органы опеки и попечительства. Сейчас Дима находится в реабилитационном центре в Самаре. Своего ребенка она до сих пор не видела. Как утверждает женщина, она уже не раз пыталась его навестить, но ее не пускают к нему под разными предлогами.

Как выяснилось, у женщины, включая Диму, четверо детей: 18-летняя дочь, средний ребенок, в отношении которого ее лишили родительских прав, и 3-летняя дочка.

Отметим, что по факту произошедшего правоохранители возбудили в отношении Анны Григорьевой уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Женщину могут лишить родительских прав. К слову, эта история не оставила равнодушными многих людей. Так, одна из семей, которая уже имеет трое детей, решила усыновить Диму.