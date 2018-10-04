«Первых игр ждем с опаской и напряжением»: баскетболисты «Самары» начинают новый сезон в Суперлиге

4 Окт. 11:20 2018-10-04T11:20:37+03:00

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Баскетбольный клуб «Самара» начинает новый сезон в российской Суперлиге. Уже в следующий понедельник, 8 октября, самарцы проведут в МТЛ Арене свой первый матч. Противником команды Игоря Грачева станет дебютант чемпионата – ярославский «Буревестник». А 11 октября самарцы вновь выйдут на паркет МТЛ Арены и сразятся с «Химками-Подмосковье». Вход на игры будет бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба БК «Самара».

Отметим, что в этом сезоне будут выступать не 14, а 16 команд. Суперлигу-1 покинула «Рязань», и дебютируют сразу три команды: екатеринбургский «Уралмаш», чемпион Суперлиги-2 ярославский «Буревестник» и «Восток-65» с Сахалина. Команды сыграют друг с другом в два круга. В рамках этого чемпионата каждая команда проведет по 30 матчей.

- Первых игр мы ждем с опаской и напряжением: зная, как неплохо сейчас выглядит «Буревестник», усилившийся двумя легионерами, мы чувствуем некоторое волнение. Игра будет сложной. Но мы постараемся все сделать для того, чтобы ее выиграть. Новый чемпионат вообще должен быть интересным, даже еще более напряженным, чем предыдущий. Фаворитами сезона можно назвать «Спартак-Приморье», «Темп-СУМЗ-УГМК» и питерский «Спартак». Надеюсь, что и мы будем претендовать на чемпионство, - поделился главный тренер «Самары» Игорь Грачев.

Напомним, что в прошлом сезоне «Самара» впервые в новейшей истории клуба дошла до финала Суперлиги, завоевав серебряные медали чемпионата.