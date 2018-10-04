Пожар на улице Ивана Булкина в Самаре: горела отечественная легковушка

4 Окт. 11:42 2018-10-04T11:42:52+03:00

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Вечером в среду, 3 октября, в Советском районе Самары произошел пожар. На улице Ивана Булкина в районе дома № 80 загорелся припаркованный отечественный автомобиль.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 22:59. На место происшествия выезжали 7 пожарных и 2 единицы техники. К моменту их прибытия автомобиль уже был весь в огне. Локализовать возгорание пожарным удалось в 23:12, а полностью его потушить в 23:48. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

В настоящее время причина пожара устанавливается. Но местные жители предполагают, что это мог быть поджог, поскольку пламя охватило сначала крышу автомобиля.