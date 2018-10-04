2018-10-04T12:09:18+03:00
Общество

В Самарской области могут создать научно-образовательный центр мирового уровня

Регион уже начал подготовку к соответствующему конкурсу
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области могут создать один из 15 научно-образовательный центров мирового уровняВ Самарской области могут создать один из 15 научно-образовательный центров мирового уровняФото: Архив "КП"
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Самарская область претендует на создание одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Создать подобные центры в регионах России к 2024 году поручил президент РФ Владимир Путин. Участников проекта выберут по итогам конкурса. Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, в регионе уже начали подготовку к этому конкурсу.

Отметим, что создать научно-образовательные центры планируется на основе кооперации вузов с предприятиями реального сектора экономики. К слову, сейчас в Самарской области действует мощный научно-образовательный кластер, в который входят Самарский университет, технический университет и медицинский университет. Все они активно взаимодействуют с такими предприятиями, как АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», АО «Авиаагрегат», ПАО «АвтоВАЗ», АО «Самаранефтегаз» и АО «Электрощит – Самара», а также сотрудничают с университетами других регионов и крупнейшими мировыми научно-образовательными организациями.

Добавим, что Самарская область может принять участие еще и в реализации национального проекта «Наука». Его целями станут модернизация отрасли, развитие передовой исследовательской инфраструктуры и поддержка молодых ученых.

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