Землю в Гранном могло затопить мазутом из-за «черных копателей»

4 Окт. 12:36 2018-10-04T12:36:56+03:00

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В среду, 3 октября, поселок Гранный городского округа Новокуйбышевск посетили с проверкой специалисты Росприроднадзора. Поводом для этого послужил разлив мазута в районе улицы Водозаборной. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- Ситуация лучше, чем ожидалось, хотя все равно неприятная. Путь решения определили: сейчас - подготовка проекта, а затем - работа по рекультивации территории, - отметил Александр Хинштейн.

По его словам, ЧП произошло из-за нефтепровода, от которого нефтеперерабатывающий завод отказался еще в 1970-е годы. Трубу законсервировали и оставили в земле, а теперь до нее добрались «черные копатели». Они раскопали трубу и разрезали ее на куски, из-за чего мазут вылился в почву. Однако это лишь предварительная причина случившегося, окончательные причины станут известны после завершения административного расследования.

Как отмечают специалисты Росприроднадзора, площадь загрязненных земель составила около 500 квадратных метров. Несмотря на это, угрозы для жителей Гранного и окружающей среды нет.