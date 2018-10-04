В Самаре женщина на KIA сбила на Гагарина пешехода-нарушителя

4 Окт. 12:47 2018-10-04T12:47:27+03:00

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В среду, 3 октября, около 1:20 на улице Гагарина в Самаре произошло ДТП с участием пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 29-летняя женщина, двигаясь на автомобиле KIA Soul со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Карбышева, сбила 34-летнего мужчину, который пересекал дорогу в неположенном месте.

В результате случившегося пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.