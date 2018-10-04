В Самарской области 60 педагогов наградят премией губернатора

4 Окт. 13:33 2018-10-04T13:34:09+03:00

Они получат выплаты из регионального бюджета за успехи учеников

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В Самарской области 60 педагогов получат губернаторские премии. Их присудили тем работникам образовательных учреждений, которые успешно реализуют долгосрочные воспитательные проекты. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Премии губернатора были присуждены в следующих номинациях: «Социально значимая и общественная деятельность обучающихся», «Художественное творчество обучающихся», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность обучающихся», «Профессиональное мастерство обучающихся», «Физическая культура и спорт обучающихся». Выплаты из областного бюджета получат 9 преподавателей из Самары и 12 учителей из Новокуйбышевска. Также премий удостоятся педагоги из Жигулевска, Кинеля, Сызрани, Чапаевска и других районов области.