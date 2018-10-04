2018-10-04T13:58:10+03:00
Происшествия

«Карты, деньги…»: в Самаре полицейские «накрыли» сразу три подпольных казино

По подозрению в организации азартных игр стражи порядка задержали 7 человек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Недавно правоохранителям Самары поступила информация о том, что в Советском и Железнодорожном районах города работают три подпольных казино. Вскоре эти сведения подтвердились. Полицейские совместно с бойцами СОБР «Омега» нагрянули с проверкой по указанным адресам. Там они обнаружили игроков и работников игорных клубов. В ходе обысков полицейские нашли и изъяли покерные фишки, колоды карт, мобильные телефоны, черновые записи и деньги.

По подозрению в создании этих подпольных казино правоохранители задержали 7 человек. Предполагаемым организатором азартных игр является 36-летний житель Самары. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении преступной группы были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». В дальнейшем эти дела объединили в одно. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

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