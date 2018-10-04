В Чапаевске неизвестный водитель при обгоне сбил пешехода и уехал

4 Окт. 14:16 2018-10-04T14:17:15+03:00

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Полицейские Чапаевска просят откликнуться свидетелей ДТП с пешеходом, которое произошло в среду, 3 октября, около 19:30 на улице Советской.

По данным полицейских, неизвестный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле, в районе дома № 1 по улице Советской пошел на обгон и сбил 59-летнего пешехода. Мужчина шел по левой обочине по ходу движения авто. В результате случившегося пешеход получил травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу. Что касается водителя, то он скрылся с места ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении автомобилиста было возбуждено административное дело по статье 12.27 КоАП РФ. Ему грозит лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет или арест на 15 суток.

Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП или имеет записи с видеорегистраторов, обращаться по телефонам: 8 (84639) 2-14-59 - ОГИБДД по Чапаевску, 8 (84639) 2-28-55 - дежурная часть полиции, 112 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).