В аэропорту Курумоч сожгли 142 кг запрещенных овощей и фруктов

4 Окт. 15:29 2018-10-04T15:29:26+03:00

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Жители стран ближнего зарубежья неустанно пытаются «прорваться» на территорию России с запрещенными продуктами. Они везут овощи, фрукты, крупы и орехи, но каждый раз не проходят фитосанитарный контроль. Нередки такие случаи и в Самаре.

Так, за минувшую неделю сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области проверили в аэропорту Курумоч 72 рейса, 12880 чемоданов и сумок и нашли в некоторых из них подкарантинную продукцию. В частности, при досмотре ручной клади и багажа пассажиров, прилетевших из Узбекистана и Таджикистана, было обнаружено 142 кг запрещенных овощей, фруктов, круп и орехов. Все эти продукты были изъяты и сожжены в утилизационной печи самарского аэропорта.