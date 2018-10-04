Турецкой авиакомпании из-за долгов запретили летать из аэропорта Курумоч

4 Окт. 15:56 2018-10-04T15:56:40+03:00

Курумоч не будет обслуживать рейсы турецкой компании, пока она не погасит долги Фото: Архив "КП"

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В четверг 4 октября, самарский аэропорт Курумоч приостановил обслуживание рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines. Дело в том, что она задолжала за услуги аэропорта и наземное обслуживание рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.

Как отмечают представители самарского аэропорта, Курумоч не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines, начиная с сегодняшнего рейса в Анталью, до того времени, пока компания полностью не погасит свои долги.

- Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы Atlasglobal Airlines, рекомендуем обратиться в авиакомпанию или к туроператорам, - добавили сотрудники аэровокзала.

Отметим, что авиакомпания Atlasglobal Airlines накопила долги не только перед Курумочем, но и перед екатеринбургским аэропортом Кольцово. Последний также прекратил обслуживание рейсов турецкого авиаперевозчика.