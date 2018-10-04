Турецкой авиакомпании из-за долгов запретили летать из аэропорта Курумоч
В четверг 4 октября, самарский аэропорт Курумоч приостановил обслуживание рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines. Дело в том, что она задолжала за услуги аэропорта и наземное обслуживание рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.
Как отмечают представители самарского аэропорта, Курумоч не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines, начиная с сегодняшнего рейса в Анталью, до того времени, пока компания полностью не погасит свои долги.
- Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы Atlasglobal Airlines, рекомендуем обратиться в авиакомпанию или к туроператорам, - добавили сотрудники аэровокзала.
Отметим, что авиакомпания Atlasglobal Airlines накопила долги не только перед Курумочем, но и перед екатеринбургским аэропортом Кольцово. Последний также прекратил обслуживание рейсов турецкого авиаперевозчика.