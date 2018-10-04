2018-10-04T15:56:40+03:00
Общество

Турецкой авиакомпании из-за долгов запретили летать из аэропорта Курумоч

Аэропорт приостановил вылеты самолетов до Антальи
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Курумоч не будет обслуживать рейсы турецкой компании, пока она не погасит долгиКурумоч не будет обслуживать рейсы турецкой компании, пока она не погасит долгиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В четверг 4 октября, самарский аэропорт Курумоч приостановил обслуживание рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines. Дело в том, что она задолжала за услуги аэропорта и наземное обслуживание рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Курумоча.

Как отмечают представители самарского аэропорта, Курумоч не будет обслуживать рейсы Atlasglobal Airlines, начиная с сегодняшнего рейса в Анталью, до того времени, пока компания полностью не погасит свои долги.

- Пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы Atlasglobal Airlines, рекомендуем обратиться в авиакомпанию или к туроператорам, - добавили сотрудники аэровокзала.

Отметим, что авиакомпания Atlasglobal Airlines накопила долги не только перед Курумочем, но и перед екатеринбургским аэропортом Кольцово. Последний также прекратил обслуживание рейсов турецкого авиаперевозчика.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет