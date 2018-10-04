2018-10-04T16:54:44+03:00
Общество

Самарские ученые разрабатывают приборы для Китайской космической станции

Новыми приборами хотят оснастить космическую миссию, запланированную на 2021 год
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский университетФото: Самарский университет
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Самарский национальный исследовательский университет разрабатывает научную аппаратуру для работы на околоземной орбите в рамках сотрудничества с Пекинским институтом инженерии космического пространства. Об этом сообщает пресс-служба самарского вуза.

В частности, самарские ученые разрабатывают и изготавливают макеты трех приборов: «Метеор-М1», который предназначен для мониторинга параметров микрометеороидов и частиц «космического мусора» в околоземном космическом пространстве; датчик частиц «ДЧ-Оптика», который исследует влияние космического пространства на материалы, оптические элементы и микросхемы; масс-спектрометр «Спектр», который предназначен для исследования химического состава пылевых частиц.

Предполагается, что после испытаний и необходимых доработок ученые создадут окончательные варианты приборов, которые будут использоваться для проведения совместных исследований на Китайской космической станции в 2021 году.

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