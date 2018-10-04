Экс-глава ГУВД Самарской области Реймер оказался замешан в скандале на Красной площади, где мужчина грозился взорвать машину

4 Окт. 17:26 2018-10-04T17:26:18+03:00

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В скандале, который 3 октября произошел на Красной площади в Москве, фигурирует экс-начальник ГУВД Самарской области Александр Реймер. Недовольство его действиям выразил Дмитрий Шалай, который сообщил правоохранителям, что у него в машине бомба и газовый баллон, которые он взорвет, если не получит возможность встретиться с президентом РФ или директором Росгвардии Виктором Золотовым. Последний прибыл на место событий.

- Шалай во время встречи обратил внимание на сохраняющиеся недостатки и нарушения в организации деятельности учреждений исполнения наказания, что, по его мнению, провоцирует возникающие в местах заключения беспорядки и протесты, - сообщают в Росгвардии. - По словам Шалая, его прошлые обращения к руководству ФСИН России, в том числе личная встреча с бывшим руководителем ФСИН России Александром Реймером, должного результата не принесли.

Отметим, что ЧП завершилось мирно. Золотов обещал донести информацию Шалаю до президента, а сам Дмитрий сдался правоохранителям.

Напомним, в 2017 году Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его обвинили в хищениях в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями в целях личного обогащения при закупку электронных браслетов для ведомства. Ущерб следователи оценили в 2,7 млрд рублей.