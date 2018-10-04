Андрей Тихонов может уйти из "Крыльев Советов" в ближайшие два дня

4 Окт. 17:43 2018-10-04T17:43:33+03:00

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В самое ближайшее время - сегодня или завтра - в футбольном клубе "Крылья Советов" может смениться наставник. Как сообщил "КП-Самара" собственный источник, Андрей Тихонов близок к тому, чтобы покинуть команду.

- На такое решение повлияли неудачные результаты команды в нынешнем сезоне. Кандидатуры, которые могут возглавить клуб, уже есть, с ними ведутся переговоры, - объяснил источник.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что стать главным тренером "Крыльев" станет известный черногорский специалист Миодраг Божович. В России он хорошо известен по работе сразу с несколькими коллективами.