2018-10-04T18:34:20+03:00
Общество

Вырубил орешник - иди в суд: в Самарской области сельчанина обвиняют в незаконной рубке леса

Жителю села Боголюбовка теперь грозит серьезный штраф и лишение свободы
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело уже рассматривают в судеДело уже рассматривают в судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В мае 2018 года в лесах Аделяковского участкового лесничества в Исаклинском районе Самраской области было совершено преступление. Там житель села Боголюбовка вырубил орешник. Его действие причинило ущерб министерству лесного хозяйства региона в сумму больше 86 тысяч рублей.

-По региональному закону при заготовке орехов уничтожение деревьев или кустарников запрещено. Мужчину обвиняют рубке леса в крупном размере, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Уголовное дело уже полутора миллионов рублей, либо принудительные работы, лишение свободы до четырех лет со штрафом или без него, сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас это нарушение закона рассматривают по существу.

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