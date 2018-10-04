Вырубил орешник - иди в суд: в Самарской области сельчанина обвиняют в незаконной рубке леса
В мае 2018 года в лесах Аделяковского участкового лесничества в Исаклинском районе Самраской области было совершено преступление. Там житель села Боголюбовка вырубил орешник. Его действие причинило ущерб министерству лесного хозяйства региона в сумму больше 86 тысяч рублей.
-По региональному закону при заготовке орехов уничтожение деревьев или кустарников запрещено. Мужчину обвиняют рубке леса в крупном размере, - сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Уголовное дело уже полутора миллионов рублей, либо принудительные работы, лишение свободы до четырех лет со штрафом или без него, сообщили в надзорном ведомстве.
Сейчас это нарушение закона рассматривают по существу.