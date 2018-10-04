2018-10-04T19:02:56+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина зарезал чужую сожительницу и покончил с собой на работе

Правоохранители установили все обстоятельства жестокого убийства в Кировском районе города
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Преступление было совершено летом, но все обстоятельства силовики установили только на дняхПреступление было совершено летом, но все обстоятельства силовики установили только на дняхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Минувшим летом, 6 июля, в квартире дома на проспекте Металлургов был обнаружен труп 36-летней сожительницы хозяина жилплощади. Эксперты зафиксировали у нее проникающее ножевое ранение грудной клетки. Спустя сутки в СУ СК региона возбудили уголовное дело по факту убийства, на днях стал известно о его раскрытии.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление во время распития спиртных напитков и возникшей ссоры совершил 45-летний знакомый погибшей, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" собственный источник.

Задержать предполагаемого преступника возможности нет. По версии следствия, мужчина - сотрудник лесопильной базы на улице Береговой - 9 июля покончил с собой в бытовом помещении на рабочем месте. Расследование продолжают, но, по всей видимости, совсем скоро дело будет закрыто.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет