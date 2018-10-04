В Самаре мужчина зарезал чужую сожительницу и покончил с собой на работе

4 Окт. 19:02 2018-10-04T19:02:56+03:00

Преступление было совершено летом, но все обстоятельства силовики установили только на днях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Минувшим летом, 6 июля, в квартире дома на проспекте Металлургов был обнаружен труп 36-летней сожительницы хозяина жилплощади. Эксперты зафиксировали у нее проникающее ножевое ранение грудной клетки. Спустя сутки в СУ СК региона возбудили уголовное дело по факту убийства, на днях стал известно о его раскрытии.

- Сотрудники уголовного розыска установили, что преступление во время распития спиртных напитков и возникшей ссоры совершил 45-летний знакомый погибшей, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" собственный источник.

Задержать предполагаемого преступника возможности нет. По версии следствия, мужчина - сотрудник лесопильной базы на улице Береговой - 9 июля покончил с собой в бытовом помещении на рабочем месте. Расследование продолжают, но, по всей видимости, совсем скоро дело будет закрыто.