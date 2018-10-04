В Самаре на проезде Мальцева произошел крупный пожар, огонь охватил склад

4 Окт. 19:14 2018-10-04T19:14:23+03:00

По предварительной версии, никто не пострадал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На месте ЧП работали 41 человек и 11 единиц техники

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, 4 октября, в Советском районе областной столицы произошел пожар. Там , примерно в 1-15, загорелся склад на проезде Мальцева, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Информация в чрезвычайные службы поступила в 1-17. Горело складское помещение на площади 100 квадратных метров, - рассказывают в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выезжали оперативные службы. Победить пламя старались 41 человек личного состава МЧС, использовались 11 единиц специальной техники.

В 1-46 пожарные сумели ликвидировать огонь. По предварительным сведениям, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас эксперты стараются установить причину возгорания и ущерб от него. По факту случившегося проводится проверка.