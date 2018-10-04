В квартире в Самаре около года лежал труп мужчины

4 Окт. 21:07 2018-10-04T21:07:30+03:00

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Жуткую находку обнаружили накануне утром, 3 октября, правоохранители. В квартире дома на улице Ташкентской они наткнулись на мумию погибшего человека.

- Личность его установлена. 34-летний хозяин указанной жилплощади. Говорят, что при жизни он злоупотреблял спиртными напитками, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как считают эксперты, смерть мужчины наступила около года назад. Почему раньше никто не заявлял о его исчезновении и не жаловался на другие обстоятельства — сейчас стражи порядка выясняют.

Причину смерти пока не определили. Она станет ясна после судебно-медицинского исследования. По факту происшествия представители следственных органов проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение и разработан дальнейший план действий.