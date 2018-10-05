Группа «Операция Пластилин» презентует в Самаре новый альбом

5 Окт. 06:37 2018-10-05T06:37:49+03:00

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В Самаре выступит тамбовская группа «Операция Пластилин». 6 октября в 19:00 команда представит публике свой новый альбом. Концерт пройдет в «Звезде» в рамках большого турне по России.

- Изменения, произошедшие как в составе коллектива, так и в музыкальной составляющей летом и осенью 2017 года, позволили группе выйти на совершенно иной, качественно новый уровень творчества. На протяжении всей осени выпуская сингл за синглом, «Операция Пластилин» привлекает под свои флаги все большую армию поклонников, - рассказали организаторы концерта.

Билеты уже в продаже. Цены начинаются с 600 рублей. Где можно купить билеты, смотрите в группе концерта Вконтакте.