2018-10-05T07:08:26+03:00
Спорт

Гандболистки «Лады» обыграли «Астраханочку» в игре чемпионата России

Матч закончился со счетом 32:26
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ГК "Лада"Фото: ГК "Лада"
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Тольяттинская «Лада» обыграла на выезде «Астраханочку» в матче чемпионата России по гандболу среди женских команд. Игра между серебряным («Лада») и бронзовым («Астраханочка») призерами первенства страны закончилась со счетом 32:26 в пользу тольяттинок.

После четырех сыгранных матчей «Лада» делит 1-3 место с клубами «Ростов-Дон» и «Кубань». У тольяттинок и ростовчанок 100% результат – 4 победы из 4-х, у «Кубани» 4 победы и 1 проигрыш. Таким образом, все три команды набрали по 8 очков.

Следующий матч «Лада» сыграет в Волгограде с командой «Динамо-Синара». Матч пройдет в субботу, 6 октября.

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