2018-10-05T07:20:29+03:00
Общество

Дмитрий Азаров приехал в Тольятти и обсудил загрязнение воздуха

Губернатор Самарской области на совещании напомнил, что для жителей необходимо создать нормальные экологические условия
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Жители Тольятти жалуются, что воздух загрязняют различные производстваЖители Тольятти жалуются, что воздух загрязняют различные производстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В минувший четверг, 4 октября, в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу загрязнения воздуха. Помимо губернатора во встречи приняли участие представители надзорных органов, депутатского корпуса, городской администрации, а также крупных городских предприятий. Были приглашены и общественники, в частности и эко-активист Алексей Ястребов, который выступал в качестве организатора экологических митингов в городе. На мероприятие он прийти не смог.

- В августе-сентябре только в областное правительство поступило более 300 жалоб от жителей Тольятти на загрязнение воздуха, - отметил во время своего выступления Азаров.

Директор местной гидрометобсерватории Надежда Карпасова в свою очередь подчеркнула, что в указанный период в Тольятти ситуация критической - в плане концентрации примесей в воздухе - не являлась. По итогам 9 месяцев 2018 года уровень загрязнения оценивается как низкий.

Городские чиновники заметили, что период неблагоприятных метеоусловий в указанный период длился 25 дней - и это не рекорд. В 2010 году, во время лесных пожаров, атмосфера была хуже. Неблагоприятные метеорологические условия наблюдались 65 дней. Мэр города Сергей Анташев добавил - уровень загрязнения воздуха в Тольятти снижается за последние 10 лет.

Карпасова также рассказала, что от городского гидромета была подана заявка для участия в федеральной программе технического переоснащения. Дмитрий Азаров обещал поспособствовать тому, что этот вопрос разрешился положительно.

Заместитель прокурора Тольятти Владимир Исаев сообщил, что зачастую нарушителями природоохранного законодательства являются не крупные заводы, а небольшие предприятия, зарегистр­ированные как не прои­зводящие химические отходы, а по факту работающие с вредными веществами.Работа с ними сейчас правоохранителями ведется.

Подводя итоги собрания губернатор Самарской области заявил, что необходимо создать рабочую группу, которая будет коорди­нировать экологический процесс на межведомственном уро­вне:

- О­беспечить людям усло­вия для комфортного и экологически безопасного проживания — наша прямая обязанно­сть. Именно от наших совместных скоординированных усилий зависит ситу­ация в городе, - напомнил собравшимся Азаров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет