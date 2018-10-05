Дмитрий Азаров приехал в Тольятти и обсудил загрязнение воздуха

5 Окт. 07:20 2018-10-05T07:20:29+03:00

Губернатор Самарской области на совещании напомнил, что для жителей необходимо создать нормальные экологические условия

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В минувший четверг, 4 октября, в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу загрязнения воздуха. Помимо губернатора во встречи приняли участие представители надзорных органов, депутатского корпуса, городской администрации, а также крупных городских предприятий. Были приглашены и общественники, в частности и эко-активист Алексей Ястребов, который выступал в качестве организатора экологических митингов в городе. На мероприятие он прийти не смог.

- В августе-сентябре только в областное правительство поступило более 300 жалоб от жителей Тольятти на загрязнение воздуха, - отметил во время своего выступления Азаров.

Директор местной гидрометобсерватории Надежда Карпасова в свою очередь подчеркнула, что в указанный период в Тольятти ситуация критической - в плане концентрации примесей в воздухе - не являлась. По итогам 9 месяцев 2018 года уровень загрязнения оценивается как низкий.

Городские чиновники заметили, что период неблагоприятных метеоусловий в указанный период длился 25 дней - и это не рекорд. В 2010 году, во время лесных пожаров, атмосфера была хуже. Неблагоприятные метеорологические условия наблюдались 65 дней. Мэр города Сергей Анташев добавил - уровень загрязнения воздуха в Тольятти снижается за последние 10 лет.

Карпасова также рассказала, что от городского гидромета была подана заявка для участия в федеральной программе технического переоснащения. Дмитрий Азаров обещал поспособствовать тому, что этот вопрос разрешился положительно.

Заместитель прокурора Тольятти Владимир Исаев сообщил, что зачастую нарушителями природоохранного законодательства являются не крупные заводы, а небольшие предприятия, зарегистр­ированные как не прои­зводящие химические отходы, а по факту работающие с вредными веществами.Работа с ними сейчас правоохранителями ведется.

Подводя итоги собрания губернатор Самарской области заявил, что необходимо создать рабочую группу, которая будет коорди­нировать экологический процесс на межведомственном уро­вне:

- О­беспечить людям усло­вия для комфортного и экологически безопасного проживания — наша прямая обязанно­сть. Именно от наших совместных скоординированных усилий зависит ситу­ация в городе, - напомнил собравшимся Азаров.