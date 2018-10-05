Дмитрий Азаров приехал в Тольятти и обсудил загрязнение воздуха
В минувший четверг, 4 октября, в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу загрязнения воздуха. Помимо губернатора во встречи приняли участие представители надзорных органов, депутатского корпуса, городской администрации, а также крупных городских предприятий. Были приглашены и общественники, в частности и эко-активист Алексей Ястребов, который выступал в качестве организатора экологических митингов в городе. На мероприятие он прийти не смог.
- В августе-сентябре только в областное правительство поступило более 300 жалоб от жителей Тольятти на загрязнение воздуха, - отметил во время своего выступления Азаров.
Директор местной гидрометобсерватории Надежда Карпасова в свою очередь подчеркнула, что в указанный период в Тольятти ситуация критической - в плане концентрации примесей в воздухе - не являлась. По итогам 9 месяцев 2018 года уровень загрязнения оценивается как низкий.
Городские чиновники заметили, что период неблагоприятных метеоусловий в указанный период длился 25 дней - и это не рекорд. В 2010 году, во время лесных пожаров, атмосфера была хуже. Неблагоприятные метеорологические условия наблюдались 65 дней. Мэр города Сергей Анташев добавил - уровень загрязнения воздуха в Тольятти снижается за последние 10 лет.
Карпасова также рассказала, что от городского гидромета была подана заявка для участия в федеральной программе технического переоснащения. Дмитрий Азаров обещал поспособствовать тому, что этот вопрос разрешился положительно.
Заместитель прокурора Тольятти Владимир Исаев сообщил, что зачастую нарушителями природоохранного законодательства являются не крупные заводы, а небольшие предприятия, зарегистрированные как не производящие химические отходы, а по факту работающие с вредными веществами.Работа с ними сейчас правоохранителями ведется.
Подводя итоги собрания губернатор Самарской области заявил, что необходимо создать рабочую группу, которая будет координировать экологический процесс на межведомственном уровне:
- Обеспечить людям условия для комфортного и экологически безопасного проживания — наша прямая обязанность. Именно от наших совместных скоординированных усилий зависит ситуация в городе, - напомнил собравшимся Азаров.