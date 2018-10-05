В Сызрани агрессивный пациент устроил в больнице дебош с ножом

5 Окт. 08:09 2018-10-05T08:09:23+03:00

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В ночь на четверг, 4 октября, в сызранской городской больнице произошло ЧП. Там один из пациентов устроил дебош с ножом, пишет КТВ-Луч.

По предварительным данным, 22-летний молодой человек поступил в приемный покой с признаками наркотического опьянения. В какой-то момент он начал вести себя агрессивно, выхватил нож и стал размахивать им перед медиками.

Сотрудники больницы вызвали полицию. Однако к тому времени, как стражи порядка приехали на место происшествия, они уже сами отняли у буйного пациента нож и успокоили его. В результате случившегося никто не пострадал. Известно, что медики оказали молодому человеку необходимую помощь и передали его родственнику домой.

В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку, выясняя все обстоятельства и подробности ЧП.