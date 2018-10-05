2018-10-05T08:52:55+03:00
Общество

Тольяттинский актер снялся вместе с Данилой Козловским в фильме «На районе»

У Андрея Амшинского была небольшая, но важная для главного героя картины роль
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей АмшинскийФото: Андрей АмшинскийФото: vk.com
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Актер тольяттинского театра «Колесо» Андрей Амшинский продолжает покорять российское кино. В четверг, 4 октября, вышел в прокат фильм с его участием, в котором снялись такие известные актеры, как Данила Козловский и Илья Маланин. Речь идет о киноленте под названием «На районе», которую сняла Ольга Зуева. Андрей Амшинский сыграл в этом фильме роль начальника отдела наркоконтроля.

- У меня эпизод небольшой, но серьезный. Моя роль – важная для главного героя. Вам придется посмотреть практически весь фильм, чтобы увидеть мой эпизод воочию, - рассказал актер.

Отметим, что за плечами Андрея Амшинское – десятки ролей в спектаклях. Кроме того, он уже снимался в фильмах, вышедших в большой прокат. К примеру, в фильме «Призрак» вместе с Федором Бондарчуком, а также в фильме «Костя», в котором рассказывается реальная история тольяттинского Хатико. А недавно актер принял участие в съемках сериала «Морозов».

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