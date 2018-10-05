2018-10-05T09:48:55+03:00
Общество

В Самаре отопление дали в более чем 60% домов

Также тепло получили более 85% школ, детсадов и больниц
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Дома и соцобъекты Самары продолжают наполняться теплом. Так, по состоянию на вечер четверга, 4 октября, отопление дали в 6264 домах города, что составляет 61,1% жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Что касается соцобъектов, то их обеспечили теплом на 85,3%. Батареи нагрелись уже в 987 зданиях: в 255 медучреждениях, в 107 объектах культуры, в 85 объектах спорта, в 195 школах, в 208 детских садах и в 93 вузах и ссузах.

Энергетики с каждым днем наращивают темпы подачи тепла, но вместе с тем им поручили более активно вести эту работу в Промышленном, Самарском, Советском, Куйбышевском и Октябрьском районах. Кроме того, коммунальщикам поставили задачу завершить в пятницу, 5 октября, перекладку теплосетей в районе пересечения улиц Урицкого и Спортивной. Сразу после этого должны дать отопление жителям домов в границах улиц Красноармейской, Аксакова, Ульяновской, Арцыбушевской, Братьев Коростелевых и Льва Толстого.

Помимо этого, сейчас аварийные бригады устраняют повреждения в тепловой камере на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. Завершить эти работы планируется сегодня до 12:00. После этого подача тепла в дома жителей домов, расположенных в границах улиц Советской Армии, Авроры и проспекта Карла Маркса, должна нормализоваться.

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