Стало известно, когда на Заводское шоссе вернутся трамваи

5 Окт. 10:09 2018-10-05T10:09:56+03:00

В этом году ждать возвращения трамваев на Заводское шоссе не стоит Фото: Архив "КП"

Из ремонта дороги трамваи не ходят до Юнгородка

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В Самаре продолжается капитальный ремонт Заводского шоссе. Напомним, из-за проведения работ там частично ограничили движение транспорта, в том числе и трамваев. Теперь добраться до Юнгородка на трамваях нельзя. Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары, уличные поезда не будут ходить по Заводскому шоссе вплоть до конца этого года.

- Из-за реконструкции Заводского шоссе движение трамваев будет закрыто до 31 декабря 2018 года, - отметили в ТТУ.

Таким образом, трамваи выйдут на линию только в следующем году.

Отметим, что из-за ремонта Заводского шоссе изменилось движение трамваев № 2, 3, 12, 19 и 21. Сейчас они курсируют по укороченным маршрутам – до улицы Красных Коммунаров или до автостанции Аврора.