2018-10-05T10:52:12+03:00
Общество

В Самаре алиментщик-должник прятался от приставов в доме у родителей

Мужчина задолжал своему сыну почти 700 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приставы объявили мужчину в розыск и нашли его в гостях у родителейПриставы объявили мужчину в розыск и нашли его в гостях у родителейФото: Архив "КП"
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В Самаре судебным приставам пришлось объявить в розыск местного жителя, который задолжал своему несовершеннолетнему сыну более 690 тысяч рублей.

Приставы долгое время не могли найти управу на должника. Арестовывать у него было нечего: ни имущества, ни денег, ни ценных бумаг за ним не числилось. Кроме того, мужчина нигде официально не работал. В итоге самарцу запретили выезжать за пределы РФ и управлять транспортом. Поиски привели приставов к родителям алиментщика. На их стук в дверь мужчина сам открыл дверь.

Должника доставили в отдел судебных приставов и рассказали, что за неуплату алиментов ему грозит административная и, возможно, уголовная ответственность. Побудило ли это мужчину погашать свои долги, в УФССП по Самарской области не уточняют.

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