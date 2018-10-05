Самарцев предупреждают о колумбийской говядине с кишечной палочкой
В регионе ввели режим усиленного лабораторного контроля
Бактерии нашли в охлажденной боенской говядинеФото: Архив "КП"
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На территорию России завезли опасную говядину из Колумбии. В этом мясе обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.
В частности, бактерии нашли в охлажденной боенской говядине. В связи с этим на территории страны, в том числе и Самарской области, был введен режим усиленного лабораторного контроля за мясом, привезенным из Колумбии.
Именно в продукции этого предприятия нашли кишечную палочку