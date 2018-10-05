Самарцев предупреждают о колумбийской говядине с кишечной палочкой

5 Окт. 11:27 2018-10-05T11:28:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На территорию России завезли опасную говядину из Колумбии. В этом мясе обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Самарской области.

В частности, бактерии нашли в охлажденной боенской говядине. В связи с этим на территории страны, в том числе и Самарской области, был введен режим усиленного лабораторного контроля за мясом, привезенным из Колумбии.