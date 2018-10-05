В Самарской области несколько отелей и ТЦ оставили без тепла из-за долгов

5 Окт. 11:46 2018-10-05T11:46:47+03:00

Пока компании не оплатят долги, тепла в их помещениях не будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Более 2 тысяч компаний Самарской области накопили долги перед теплоэнергетиками. Их общий долг за тепло на начало октября составил свыше 155 миллионов рублей. В числе неплательщиков оказались отели, офисные здания и даже торгово-развлекательные центры. Из-за накопившихся долгов все эти организации остались без тепла.

- Есть долги - нет тепла и горячей воды. Без своевременной оплаты по счетам мы не оформим акт готовности объектов к отопительному сезону и не подадим отопление, - рассказал директор самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.

Как отмечают энергетики, они борются с должниками не только отключением отопления и горячей воды, но и «выбивают» долги через суды. Так, до старта отопительного сезона они подали в суд более 900 исков. Сейчас они находятся на рассмотрении.