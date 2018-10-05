2018-10-05T11:46:47+03:00
Общество

В Самарской области несколько отелей и ТЦ оставили без тепла из-за долгов

Компании задолжали энергетикам более 155 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока компании не оплатят долги, тепла в их помещениях не будетПока компании не оплатят долги, тепла в их помещениях не будетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более 2 тысяч компаний Самарской области накопили долги перед теплоэнергетиками. Их общий долг за тепло на начало октября составил свыше 155 миллионов рублей. В числе неплательщиков оказались отели, офисные здания и даже торгово-развлекательные центры. Из-за накопившихся долгов все эти организации остались без тепла.

- Есть долги - нет тепла и горячей воды. Без своевременной оплаты по счетам мы не оформим акт готовности объектов к отопительному сезону и не подадим отопление, - рассказал директор самарского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.

Как отмечают энергетики, они борются с должниками не только отключением отопления и горячей воды, но и «выбивают» долги через суды. Так, до старта отопительного сезона они подали в суд более 900 исков. Сейчас они находятся на рассмотрении.

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