В сентябре Lada Granta стала самой продаваемой моделью на российском рынке
Автомобиль Lada Granta стал самой продаваемой моделью на российском рынке за сентябрь 2018 года. Такими данными поделились аналитики Комитета автопроизводителей. Это произошло впервые с августа 2017 года и вполне возможно связано с тем, что АвтоВАЗ представил обновленную модель Granta.
- В этом году АвтоВАЗ продал в сентябре 9936 Granta, это больше, чем в прошлом году на 838 автомобилей. На втором месте по продажам - Lada Vesta. Проданы 9053 моделей, - сообщается в исследовании.
Также в пятерке продаваемых Kia Rio, Solaris и Creta.
По данным аналитиков, модели Lada в принципе на первом месте по продажам, а вот доля рынка АвтоВАЗ в сентябре снизилась на 1%.