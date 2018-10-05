В сентябре Lada Granta стала самой продаваемой моделью на российском рынке

5 Окт. 11:58 2018-10-05T11:58:34+03:00

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Автомобиль Lada Granta стал самой продаваемой моделью на российском рынке за сентябрь 2018 года. Такими данными поделились аналитики Комитета автопроизводителей. Это произошло впервые с августа 2017 года и вполне возможно связано с тем, что АвтоВАЗ представил обновленную модель Granta.

- В этом году АвтоВАЗ продал в сентябре 9936 Granta, это больше, чем в прошлом году на 838 автомобилей. На втором месте по продажам - Lada Vesta. Проданы 9053 моделей, - сообщается в исследовании.

Также в пятерке продаваемых Kia Rio, Solaris и Creta.

По данным аналитиков, модели Lada в принципе на первом месте по продажам, а вот доля рынка АвтоВАЗ в сентябре снизилась на 1%.