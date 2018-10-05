В Самарской области рыбак подстрелил щуку весом в 11 кг

5 Окт. 12:12 2018-10-05T12:12:16+03:00

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Водоемы Самарской области не устают радовать местных рыбаков. Порой им на удочку попадаются такие экземпляры, которые выдерживают не каждые весы. Одна из таких увесистых рыбин попалась в руки самарца в начале этой недели в реке Сок в районе Царевщины. Мужчина стал обладателем щуки весом в 11 килограммов.

- Мы приехали на Сок, а там ребята раков собирают. Мы этим давно уже не занимаемся. За рыбой нырять куда интереснее и увлекательнее. Я погрузился в воду, только перешел поглубже, смотрю: небольшое «бревнышко». Недолго думая, выстрелил в голову и потащил добычу на берег, - рассказал рыбак на форуме nazaderjke.ru.

Отметим, что щука отличилась не только большим весом, но и размером. В длину она достигает более 1 метра.