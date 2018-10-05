В Самаре владельцев заправки на Мичурина уличили в воровстве воды

5 Окт. 12:33 2018-10-05T12:33:25+03:00

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Далеко не все юридические лица хотят тратить деньги на оплату холодной воды и придумывают различные способы обхода этой «повинности». Один из распространенных способов – срыв пломбы и как следствие пользование водой в обход счетчиков. Так, в Самаре за 9 месяцев этого года сотрудники СКС выявили 26 подобных случаев.

Такую «хитрую» схему в конце сентября провернули и владельцы заправки на улице Мичурина, однако контролеры вывели их на чистую воду.

- На заправке был обнаружен срыв пломбы с обводной линии. Вентиль на приборе учета закрыт, а на обводной - открыт, - рассказали в Самарских коммунальных системах.

Желание владельцев заправки своровать воду привело лишь к тому, что теперь им придется заплатить за воду не несколько тысяч рублей, а в несколько раз больше – целых 206 тысяч рублей.