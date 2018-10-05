2018-10-05T12:52:57+03:00
Общество

В Самарском кукольном театре «Лукоморье» открывается новый сезон

По традиции он начнется с ярмарочного спектакля «Петрушка Ра-та-туй»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Помимо спектакля, юных зрителей ждет концерт балалаечниковПомимо спектакля, юных зрителей ждет концерт балалаечников
Изменить размер текста:

В субботу, 6 октября, в Самарском театре кукол «Лукоморье» состоится открытие 6-го театрального сезона. Уже по сложившейся традиции он начнется с веселого ярмарочного спектакля «Петрушка Ра-та-туй».

Маленьких зрителей ждет не только постановка о русском народном персонаже, но и встреча с музыкальными «волшебниками» - самарскими балалаечниками-виртуозами Дмитрием Буцыковым и Дмитрием Косяковым. Они покажут детям и их родителям театрализованное представление.

Спектакль «Петрушка Ра-та-туй» можно будет увидеть в театре «Лукоморье (улица Ленинская, 160) 6 и 7 октября в 11:00 и 13:00. Стоимость билетов составит 300 рублей.

Отметим, что в скором времени в кукольном театре состоится премьера нового спектакля – «О царе Салтане» по сказке А.С. Пушкина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У «Самара Арены» появилось собственное приложение с аудиогидом
В Самаре временно перекроют движение по улице Печерской
В Самаре ищут сбежавшую ради цыганской свадьбы 16-летнюю нижегородку
Самарская область будет сотрудничать с Беларусью в производстве трамваев и лифтов
Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам
Брачного афериста, которого невеста обвиняет в похищении более 4 млн рублей, оставили под стражей до февраля
«Крылья Советов» сыграют кубковый матч с «Краснодаром» 1 ноября
В Самарской области ожидаются холодные ночи
В Самаре водитель Hyundai сбил возле школы 11-летнюю девочку
На въезде в Самару столкнулись две легковушки и погрузчик
Житель Самары отсудил у мэрии 2,2 млн рублей за разбитый в яме спорткар
Самара стала партнером белорусского Могилева
Житель Самарской области ударом ножа в сердце убил обокравшую его соседку
На дачах под Тольятти при пожаре погиб пожилой мужчина
В Самаре ищут водителя мопеда, сбившего девушку на улице Чкалова
В Москве арестованы два саратовца, похитивших почти два миллиона рублей в Новокуйбышевске
На домах Самары будут вывешивать списки должников за горячую воду и тепло
Мужчина, который сжег своих детей в селе под Самарой, дал показания в суде
В Самарской области водитель «десятки» опрокинулся в кювет и погиб
Интернет МегаФона в «Авроре» ускорился от крыши до подвала
В Самарской области девочка-подросток призывала в интернете к насилию в школе
В Самаре на проспекте Ленина из-за ДТП стояли трамваи
В Самарской области мужчина из ревности убил супругу
В Самаре пьяная автоледи протаранила припаркованный Suzuki
Самарский РКЦ "Прогресс" проверят из-за аварии ракеты "Союз"
Самарца жестоко пытали из-за 4800 рублей
Под Сызранью водитель "Приоры" сбил насмерть телят и улетел в кювет