В Самарском кукольном театре «Лукоморье» открывается новый сезон

5 Окт. 12:52 2018-10-05T12:52:57+03:00

По традиции он начнется с ярмарочного спектакля «Петрушка Ра-та-туй»

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В субботу, 6 октября, в Самарском театре кукол «Лукоморье» состоится открытие 6-го театрального сезона. Уже по сложившейся традиции он начнется с веселого ярмарочного спектакля «Петрушка Ра-та-туй».

Маленьких зрителей ждет не только постановка о русском народном персонаже, но и встреча с музыкальными «волшебниками» - самарскими балалаечниками-виртуозами Дмитрием Буцыковым и Дмитрием Косяковым. Они покажут детям и их родителям театрализованное представление.

Спектакль «Петрушка Ра-та-туй» можно будет увидеть в театре «Лукоморье (улица Ленинская, 160) 6 и 7 октября в 11:00 и 13:00. Стоимость билетов составит 300 рублей.

Отметим, что в скором времени в кукольном театре состоится премьера нового спектакля – «О царе Салтане» по сказке А.С. Пушкина.