Как добраться до стадиона «Самара Арена» 6 октября на матч «Крылья Советов» - «Динамо»

5 Окт. 13:17 2018-10-05T13:18:20+03:00

В день матча до стадиона запустят "длинный" и "короткий" трамвай S5 Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

6 октября на стадионе «Самара Арена» пройдет игра «Крылья Советов» - «Динамо». «КП-Самара» публикует, как доехать до стадиона в день матча

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В субботу, 6 октября, на стадионе «Самара Арена» в 15:00 пройдет матч 10 тура РПЛ между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо». По традиции в день игры для болельщиков специально запустят трамвай S5, который будет курсировать в «длинном» и «укороченном» варианте.

«Длинный» S5 будет курсировать с 14:27 до 15:52 от улицы Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда», улицу Ново-Садовую, Барбошину поляну, улицу Демократическую и улицу Ташкентскую. Конечная остановка – стадион «Самара Арена». Первый трамвай от улицы Тухачевского поедет в сторону стадиона в 11:57.

«Короткий» S5 будет ходить с 13:30 до 15:30 от Барбошиной поляны через улицы Демократическую и Ташкентскую. Конечная остановка – стадион «Самара Арена». Стоимость проезда в трамвае S5 составит 25 рублей. Льготы предоставляться не будут. Этот маршрут начнет работу в 12:30. Интервал движения трамваев S5 составит 6-7 минут.

До стадиона можно будет добраться и на муниципальных маршрутах:

- на трамваях №№ 5, 11, 12, 22, на троллейбусах №№ 8, 9, 19 и на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на улицы Ново-Садовой, далее - с пересадкой на трамвай S5.

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее - с пересадкой на трамвай S5;

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

- После матча болельщики смогут уехать со стадиона на трамваях S5. Их будут подавать одновременно с двух площадок. С правой площадки (по направлению в сторону Московского шоссе) будет осуществляться посадка на трамваи до Барбошиной поляны, а с левой площадки – на трамваи до улицы Тухачевского, - рассказали в администрации Самары.

Кроме того, для тех болельщиков, которые собираются на стадион на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка. Заехать на нее можно будет со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой проезд.