Студенты СамГУПС заняли третье место на межвузовском квесте

5 Окт. 13:42 2018-10-05T14:07:17+03:00

Во время игры ребята смогли узнать больше о Самаре и познакомиться с интересными местами города

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В Самаре прошел первый межвузовский квест «Знакомство с Самарой». Его участниками стали первокурсники университетов города, в том числе и команда СамГУПС «Железки». Организовали квест волонтеры штаба «Экспресс» под руководством преподавателей университета путей сообщения доцента кафедры «Естественные науки» Татьяны Буштрук и заместителя декана по воспитательной работе факультета «СИТ» Светланы Власовой, а также педагога-психолога Вероники Маркеловой. Мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Историко-архитектурный патруль».

- 8 команд и 6 кураторов прошли весь маршрут квеста, на каждой новой точке им приходилось применять логику и фантазию для получения кода-доступа. Финальной точкой стал памятник паровозу на Комсомольской площади, - рассказали организаторы квеста.

Все участники смогли побывать на экскурсии по ж/д вокзалу и подняться на смотровую площадку.