2018-10-05T13:58:19+03:00
Общество

«Всегда будем рады видеть Тихонова в Самаре»: Дмитрий Азаров поблагодарил за работу тренера «Крыльев»

Наставник самарской команды покинул свой пост накануне матча с «Динамо»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Андрей Тихонов возглавлял «Крылья Советов» с 2017 годаАндрей Тихонов возглавлял «Крылья Советов» с 2017 годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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В пятницу, 5 октября, стало известно о том, что Андрей Тихонов покидает пост главного тренера самарской футбольной команды «Крылья Советов». Он попрощался с игроками и поблагодарил всех, кто помогал ему на тренерской стезе. Высказал слова благодарности за работу Андрея Тихонова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба «КС».

- Андрей Тихонов - знаковая фигура российского футбола, талантливый и успешный игрок, который, без сомнения, оставил яркий след в истории «Крыльев Советов». Перед прошлым сезоном, когда команда во второй раз вылетела в ФНЛ, Андрей Тихонов вернулся в клуб уже в качестве главного тренера. Вместе нам удалось успешно решить задачу по возвращению «Крыльев» в премьер-лигу, - прокомментировал глава региона.

К сожалению, в этом сезоне «Крылья» стартовали не очень хорошо. После 9 туров команда занимает 15 место в турнирной таблице. К смене главного тренера привело отсутствие должных результатов.

- Несмотря на все трудности в этом сезоне, я благодарен Андрею Тихонову за работу в «Крыльях». Он всегда останется неотъемлемой частью нашего клуба, и мы всегда будем рады видеть его в Самаре, - добавил Дмитрий Азаров.

Напомним, что уже завтра, 6 октября, «Крылья Советов» сразятся с московским «Динамо» в рамках 10 тура РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в 15:00.

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