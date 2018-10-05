В Самаре с родителей требовали деньги на интерактивную доску и ремонт школьного туалета

5 Окт. 14:31 2018-10-05T14:33:27+03:00

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Родители первоклашек пожаловались на самарскую школу № 85. Дело в том, что с них требовали деньги на ремонт класса, покупку оборудования и других вещей. Об этом они сообщили в Твиттере главе Самары Елене Лапушкиной.

- Перед учебным годом на деньги родителей был отремонтирован класс, повешены новые жалюзи с затемнением для проектора. А теперь с нас требуют вложений на интерактивную доску и туалет, - возмущаются родители.

Свои слова они подкрепили скриншотами переписки с классным руководителем, которая очень расстроилась, что родители не хотят сдавать деньги на интерактивную доску.

Фото: Евгения КузьмичеваФото: Twitter.com

Елена Лапушкина поручила разобраться в ситуации городскому департаменту образования. Как сообщила глава ведомства Лилия Галузина, они выезжали в школу с проверкой в четверг, 4 октября. Все изложенные родителями первоклашек факты подтвердились. Лилия Галузина заверила, что департамент образования продолжит и дальше выяснять все подробности случившегося.